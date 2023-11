Cagliari, il segugio Elsa protagonista della campagna di adozioni del Canile comunale

Elsa è la nuova protagonista della campagna di adozioni del canile comunale di Cagliari che, promossa dal Servizio Gestione Faunistica, vuole sensibilizzare i cittadini alle adozioni degli ospiti presenti nella struttura di via Po 59.

La meticcia è un segugio femmina, sterilizzata, dell’età di 7 anni e del peso di circa 25 kg. Timida con gli estranei ma esuberante ed estremamente affettuosa nei confronti delle persone con cui è in confidenza, Elsa negli spazi verdi è un vulcano di energia, corre a perdifiato a caccia di piccole prede, scava delle buche nel terreno e si sdraia nelle pozzanghere. In box ama scavare dentro il beverino dell’acqua e per noia salta ripetutamente davanti alla porta d’ingresso.

Al guinzaglio, Elsa tende a tirare, la sua testa e il suo naso sono costantemente alla ricerca di tracce da seguire a ritmo di corsa e se lasciata libera spesso non torna al richiamo, finché non ha appagato il suo desiderio di perlustrazione. In città, il segugio attualmente non è completamente a suo agio, a causa anche delle scarse esperienze vissute e cammina adagio vicino all’operatore guardandosi intorno con aria circospetta; atteggiamento comunque destinato a scomparire in seguito ad un training mirato.

Elsa ha limitate capacità di concentrazione, il training con lei deve procedere per piccoli step. Per lei si cerca una famiglia di persone adulte moderatamente dinamiche (no anziani e no famiglie con bambini), residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato. Si cede in adozione già sterilizzata, in regola con le vaccinazioni obbligatorie ed in possesso di microchip identificativo.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento, contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo: [email protected] o telefonicamente ai numeri: 070 677 8115 – 070 677 6469.

Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili al link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili .