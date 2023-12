Cagliari, il prof accusato di abusi: “È molto scosso, leggeremo le carte e ci confronteremo col magistrato”

Ha cambiato avvocati e le carte dell’accusa che potrebbe costargli addirittura il carcere, ora, ce le ha Pierandrea Setzu. Lui, Luca De Martini, prof di latino e greco del Dettori di Cagliari, è accusato di avere abusato di una studentessa minorenne. Sarebbe cioè arrivato a sedurla utilizzando la sua influenza di docente. De Martini, salito alle cronache oltre dieci anni fa all’interno di un’indagine sul terrorismo islamico (vicenda dalla quale ne era uscito totalmente pulito) è indagato per atti sessuali su minore dal procuratore di Cagliari Marco Cocco. Non è chiaro se la denuncia che ha portato all’apertura del fascicolo in Procura riguardi fatti avvenuti lo scorso anno o in anni precedenti.

L’indagine è attualmente in corso, ma negli scorsi giorni, la studentessa è comparsa davanti al gip, Giuseppe Pintori, per essere esaminata in un incidente probatorio protetto durante il quale la presunta vittima avrebbe confermato le accuse. “Il mio assistito è molto scosso per la vicenda”, afferma il suo legale, Setzu. “Al momento posso solo dire che leggeremo le carte e ci confronteremo con il magistrato”. Utilizza la massima prudenza, Pierandrea Setzu. La vicenda è molto delicata, di mezzo c’è una ragazzina minorenne con la quale De Martini avrebbe pure instaurato una frequentazione.

“Qualsiasi cosa emerga bisogna tutelare tutti i protagonisti della vicenda, soprattutto la ragazza presunta vittima”, aggiunge l’avvocato del professore. Che resta naturalmente sospeso dall’insegnamento, in attesa della fine delle indagini. I tempi, prima di sapere se la vicenda sarà archiviata o se, invece, ci sarà il rinvio a giudizio, non dovrebbero essere lunghi.