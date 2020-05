Cagliari, il presidente Tocco convoca il consiglio comunale in videoconferenza per il sei maggio

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha convocato la seduta dell’Assemblea, che si svolgerà in modalità telematica tramite videoconferenza, per mercoledì 6 maggio 2020 alle 17.

All’ordine del giorno della seduta i seguenti punti, come previsto dalla linee guida del Presidente del Consiglio Comunale (prot. n.105158 del 09/04/2020): 1. Illustrazione da parte del Sindaco del progetto di bilancio di previsione finanziario 2020 – 2021 – 2022 e Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2021 – 2022 (Deliberazione di G.C. n. 47 del 23/04/2020).

2. Acquisizione al patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata siti nel territorio del Comune di Cagliari trasferiti con decreti del direttore dell’ANBSC nn. 0054281/2019 e 0054290/2019”. Proposta di deliberazione n. 31 del 12/02/2020.

3. REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – Proposta di deliberazione n.60 del 14/04/2020

4. GLORIGES SRL – Parere preventivo per intervento di demolizione e ricostruzione con bonus volumetrico del 30% da concedere da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 39 della L.R. n.8/2015 e s.m.i. di un immobile sito in Via Tuveri 15/17/19/21. Proposta di deliberazione n. 50 del 9/03/2020.

5. Ordine del giorno per “MISURE NECESSARIE AD AFFRONTARE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS COVID 19” – presentato da CCP Attività Produttive, Turismo e Promozione del Territorio – Proposta di deliberazione n. 68 del 29/04/2020.

6. Ordine del giorno per “MISURE NECESSARIE AD AFFRONTARE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS COVID-19” – presentato da CCP Pubblica Istruzione – Proposta di deliberazione n. 75 del 2/05/2020.

7. Ordine del Giorno a fine dibattito sulle misure urgenti per contenere gli effetti dell’emergenza coronavirus nella città di Cagliari – creazione gruppo di lavoro formato da tutte le forze politiche per la valutazione delle proposte formulate dai Gruppi Consiliari (Patto di Comunità) e avviamento di un ciclo di audizioni, tramite la competente CCP, con i rappresentanti del mondo produttivo” – proponenti Conss. Massa e più – Proposta di deliberazione n. 76 del 02/05/2020.

8. Ordine del Giorno a fine dibattito sulle misure urgenti per contenere gli effetti dell’emergenza coronavirus nella città di Cagliari – sollecitare la Regione Sardegna a: concedere contributi a fondo perduto per rimborsi spese vive; – costituire un fondo per riduzione imposte comunali – sbloccare pagamenti per i beneficiari di bandi regionali” – proponenti Conss. Massa e più – Proposta di deliberazione n. 77 del 02/05/2020.

9. Ordine del Giorno a fine dibattito sulle misure urgenti per contenere gli effetti dell’emergenza coronavirus nella città di Cagliari – attività di sostegno alle categorie ed ai soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica e piano di investimenti per la ripartenza della città” – proponenti Conss. Mura e più – Proposta di deliberazione n. 78 del 02/05/2020.

10. Ordine del Giorno a fine dibattito sulle misure urgenti per contenere gli effetti dell’emergenza coronavirus nella città di Cagliari – verifica possibilità di attuazione di: 1) misure a favore di serv. educativi, pres. sanitari, disabili e minori, redd. inclusione, vecchie/nuove povertà, lavoratori, cittadini, imprese e att. produttive, cultura e turismo; Fase 2) misure a favore di pol. sociali, sicurezza e salute cittadini, sostegno cittadini e famiglie, impresa, associazioni, turismo cultura e sport, sviluppo e op. pubbliche” – prop. conss. Benucci e più – Proposta di deliberazione n. 79 del 02/05/2020.

11. Ordine del Giorno a fine dibattito sulle misure urgenti per contenere gli effetti dell’emergenza coronavirus nella città di Cagliari – programmazione, finanziamento e coordinamento ripresa attività scolastiche” – proponenti Conss. Ghirra e più – Proposta di deliberazione n. 80 del 02/05/2020.