Cagliari, il Poetto rinasce nei giorni tristi del Coronavirus: addio canne, la spiaggia respira (VIDEO)

Un “miracolo”? Non proprio, il merito è degli operai della ditta specializzata incaricata dal Comune di Cagliari di ripulire tutto l’arenile dalle canne. Di sicuro un buon auspicio per il futuro, nei giorni tristi e di crisi legati al Coronavirus: la spiaggia del Poetto rinasce e la sabbia torna a respirare. Addio pezzi di legno dalla Sella del Diavolo sino al confine quartese: nelle bellissime immagini del video esclusivo che vi proponiamo in questo articolo è possibile vedere tutta la spiaggia, ovviamente deserta, ma finalmente ripulita, fatta eccezione per qualche cumulo di naturalissime alghe. Adesso mancano solo i bagnanti. Con le mascherine, forse dentro dei box di plastica, con i guanti: quello si vedrà, è giusto rispettare le regole anti contagio per tenere distante, per quanto possibile, il “mostro” del Coronavirus. Ma la voglia di ritornare a camminare sulla sabbia e di farsi un bel tuffo in mare c’è tutta.