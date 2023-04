Cagliari, il Poetto Festival cambia location e vola alla Fiera: sul palco Clara Soccini della hit di Mare Fuori

Il Festival, nato nel 2017, programmato per il 29-30 Aprile e 1 Maggio, cambierà location spostandosi dalla sua storica sede dell’Arena Beach Village sul lungomare Poetto alla Fiera Internazione di Cagliari, in un nuovo e grande villaggio musicale all’aperto.

La decisione è maturata a seguito della grande adesione del pubblico e dei numeri delle vendite registrati fino a questo momento, che hanno reso necessario considerare, quale location per il festival, un’area eventi con una capienza maggiore; la scelta è ricaduta sullo spazio della Fiera internazionale di Cagliari, tra le venue più prestigiose della città metropolitana, certamente la più funzionale ad ospitare un festival in costante crescita.

Per l’occasione verrà allestito un villaggio musicale all’aperto con due stage, uno principale nel quale si esibiranno i Big della musica italiana come Gemitaiz, Madman, Il Pagante, Clara Soccini celebre per la sua hit in “Mare Fuori”, Diss Gacha, Nerissima Serpe, la reunion dei Sottotono, LowRed, Sgribaz , Bebecita Latina ed oltre 40 dj. Come ogni anno non manca il filo diretto con gli artisti emergenti dell’isola con i vincitori del contest dedicato, che grazie alla partecipazione di oltre 300 musicisti ,vedrà i 6 migliori esibirsi davanti ad un grande pubblico.

Restano confermate le date del 29-30 Aprile e del 1 Maggio a partire dalle 18. L’evento programmato si inserisce tra le manifestazioni collaterali alla Festa di S.Efisio, arricchendo il panorama dell’offerta delle iniziative che si svolgono nella Città di Cagliari, dedicate ai giovani come si evince dalle Parole del Sindaco Truzzu: ” La Città di Cagliari conferma la sua attenzione ad eventi musicali e di spettacolo che coinvolgono un gran numero di partecipanti soprattutto del mondo giovanile. Vogliamo essere una Città attrattiva non solo per le bellezze del territorio ma anche grazie ad eventi che arricchiscono l’offerta culturale e di spettacolo. La concomitanza con le attività̀ collaterali alla Festa di S.Efisio consentirà anche a tutti coloro che arriveranno in Città, per omaggiare il Santo, di proseguire la giornata con un interessante e prestigioso Festival. Il grande afflusso atteso di partecipanti all’evento troverà idonea collocazione negli spazi della Fiera campionaria di Cagliari che si sta procedendo a riqualificare nell’ottica di un suo sempre migliore utilizzo”.

Davide Siddi, l’organizzazione dell’evento : “Il festival ormai è cresciuto tanto in questi anni e, dopo la dura parentesi per il settore dello spettacolo degli anni precedenti, è finalmente pronto a tornare l’evento musicale più rappresentativo del sud Sardegna. In questo ottica ringraziamo l’ente Fiera ed il comune di Cagliari che hanno accolto con grande interesse la nostra proposta, e grazie alla cui collaborazione siamo certi che la sesta edizione sarà la più grande mai realizzata”.