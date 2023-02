Cagliari, il picchiatore seriale algerino è libero: “Ha problemi di salute e dev’essere aiutato”

È stato rimesso in libertà Mohammed Nasri, l’algerino schiaffeggiatore seriale che nei mesi scorsi ha aggredito una settantenne a Cagliari, una giovane a bordo di un bus a Quartu, e altre persone e carabinieri a Sassari. Il giudice Paolo Bulla ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dall’avvocato dello straniero, Bruno Conti. Tre mesi di carcere già fatti, ora Nasri è libero di andare dove vuole. “La nostra richiesta di patteggiamento è stata accolta, il mio assistito era accusato di resistenza e lesioni”, spiega il legale a Casteddu Online, nell’esprimere soddisfazione per l’accoglimento della richiesta.

“È un senza fissa dimora e ha bisogno di essere aiutato. Ha vari problemi di salute e un vissuto molto duro. È arrivato in Sardegna con un barcone, da solo, senza parenti, quando era ancora minorenne. Spero che, come in passato, possa essere seguito da qualche comunità anche se, ora che è maggiorenne, è difficile imporgli qualunque tipo di aiuto”.