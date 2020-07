Cagliari, il parchimetro-obbrobrio davanti alla chiesa sarà tolto: “Non l’ha messo il Comune”

Sarà rimosso il parchimetro “della vergogna”, posizionato alla fine della scalinata della storica chiesa di Monte Urpinu in via Scano a Cagliari. Dopo le tante polemiche scaturite dalla notizia, data in anteprima ieri da Casteddu Online, parla il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: “Ho detto al servizio di farlo spostare, l’ha messo la ditta che ha i parcheggi, non il Comune”. Il cemento utilizzato per fissare la colonnina è già asciutto, ma a breve gli operai dovranno sradicarlo e posizionarlo da un’altra parte.