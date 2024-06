Cagliari, il papà di Fabio Piga: “Era un gigante buono, spero che chi l’ha ucciso capisca ciò che ha fatto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La voglia di parlare è, comprensibilmente, poca. Uno dei suoi figli è stato ucciso in un sabato notte che, da ennesima serata di controlli al Donegal di Cagliari, si è trasformato in una tragedia. Fabio Piga non c’è più, ucciso a coltellate da un diciannovenne, Yari Fa, che come ha spezzato una vita ha, contemporaneamente, gettato definitivamente al macero la su: un omicidio, al di là di quella che sarà la pena finale, è una macchia indelebile non solo a livello sociale, ma anche interno. C’è un padre, Gianmario Piga, carabiniere in pensione, che ha perso un figlio al quale ha trasmesso i valori altissimi della legalità e dell’onestà. Indossare una divisa significa servire il proprio paese e essere di aiuto, in ogni momento, al prossimo. Sa, o almeno immagina i tantissimi messaggi di cordoglio scritti sui social per Fabio, e estesi alla sua famiglia, quindi anche a lui. Qualche ex collega di reparto, tra ieri e oggi, gli ha mandato un breve messaggio di condoglianze, comprendendo lo strazio. I giovani e anche i 40enni di Cagliari conoscevano il suo “Fabione”, il “gigante buono”: “Ringrazio tutti veramente di cuore per la vicinanza. Non provo manco rancore, tanto non serve a niente. Speriamo che prima o poi chi l’ha ucciso capisca quello che ha fatto”, dice Piga. “Fabio era un ragazzo buono e proprio per questo è andata a finire così”, osserva il padre. Anche perchè, in caso contrario, se Yari Fa “avesse trovato uno cattivo non avrebbe avuto il tempo” di fare quello che ha fatto. Cioè, utilizzare il coltello trovato nel bagno del locale di via Caprera per pugnalarlo a morte. Difficile, difficilissimo parlare in momenti simili e subito dopo tragedie con la T maiuscola. Fabio lavorava per la sicurezza interna di una grossa azienda del sud Sardegna, le nottate da buttafuori erano un di più che faceva soprattutto, scrivono sui social, vari utenti, per evitare qualunque fastidio o situazione spiacevole alla sua Silvia.