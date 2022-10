Cagliari, il nuovo volto di Sant’Elia: prato-spiaggia e anfiteatro sull’acqua

Piste ciclabili, un prato spiaggia davanti al parco e un ristorante della coop dei pescatori. E’ il nuovo volto di Sant’Elia previsto col via la secondo lotto del Parco degli Anelli che ha incassato l’ok della giunta.

Il parco è stato inaugurato dalla giunta Zedda nella scorsa consiliatura e ora l’esecutivo di Truzzu sta mandando avanti la seconda parte del progetto. Prevista la creazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali, poi spazi tematici come le aree gioco, quella per la balneazione, spazi pubblici, zone verdi, campi sportivi polivalenti e un Bike Park. Verranno realizzati due edifici a servizio dell’utenza tra cui un punto ristoro/ristorante legato all’attività dell’associazione pescatori e un locale con servizi igienici e docce.

Il piano prevede piste ciclabili e pedonali, pontili per facilitare l’accesso al mare e per le barche a vela. Ma il fiore all’occhiello è la riqualificazione di un vecchio canale ancora esistente, che verrà trasformato in anfiteatro affacciato sull’acqua. Verrà realizzata, parallelamente alla linea di costa, una strada ciclabile carrabile che dal parcheggio di via Vespucci consente di raggiungere la zona più a est del Parco degli Anelli (ex Lazzaretto) come anche il ponte ciclopedonale di San Bartolomeo (in progettazione), così come il porticciolo di prossima realizzazione verrà collegato alla rotatoria di via Utzeri con una strada carrabile ciclabile.