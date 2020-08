Cagliari, il materasso triste spettacolo nelle notti della movida: da giorni nessuno lo rimuove

Il materasso è sempre lì, da almeno cinque giorni, proprio di fronte alla telecamera del Comune, all’angolo tra la Via Sassari e il Corso Vittorio Emanuele, spettacolo nello spettacolo nelle notti della ” movida “. Ha superato anche la prova delle ” notti colorate”, quella di giovedì 30 luglio e dello shopping del primo giorno dei saldi della stagione estiva del 2020. E’ certamente un primato che non torna ad onore dell’Ammnistrazione comunale cittadina, tanto meno del gestore del servizio di ritiro dei rifiuti e premia invece i ” caddozzi “, gli “incivili” che non meritano la Città che li ospita. Ci sono evidenti responsabilità, ci sono evidenti carenze nell’organizzazione del servizio, come le responsabilità sono di quanti, nell’anonimato, compiono gesti e azioni contro ogni regola di buona educazione e del vivere civile. Ma i controlli ? la telecamera è lì di fronte, come testimonia la fotografia di pochi minuti fà. Nel ” quadro comando” degli Uffici della Polizia Locale, dietro la telecamera, occhio vigile e fedele, chi c’è ? Sarebbe utile saperlo. Anche questa è una responsabilità.

Marcello Roberto Marchi