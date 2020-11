Cagliari, il mare è come un anti virus: centinaia di auto al Poetto, non è una domenica da lockdown (VIDEO)

Cagliari, il mare è come un anti virus: centinaia di auto al Poetto, non è una domenica da lockdown. Guardate il VIDEO girato da un nostro lettore: traffico nella domenica di novembre al Poetto come fosse luglio, la scena si ripete e i contagi record non sembrano spaventare più di tanto i cagliaritani, che si riservano sul litorale a caccia di un po’ di sole in una bellissima giornata, dal punto di vista metereologico. Con mascherine e distanziamento si può, e allora grazie al bel tempo in tanti ne hanno voluto approfittare. Molte le presenze anche nel litorale di Quartu, in tanti a passeggiare sperando in un futuro migliore, senza emergenze sanitarie.