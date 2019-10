Cagliari, il maniaco che ha palpeggiato due donne trovato grazie a una foto: “Qualche altra vittima lo riconosce?”

“Qualche altra vittima lo riconosce?”: La Polizia ha diffuso la foto del giovane gambiano arrestato a Cagliari per violenza, per capire se altre donne siano state avvicinate da lui. Il ragazzo, 27 anni, è stato arrestato oggi ed è accusato di due aggressioni con violenza sessuale. La prima davanti all’orto botanico, quando una studentessa è stata spinta contro un muro e palpeggiata. La seconda in via Carbonazzi, nei confronti di un’altra ragazza. Ma la Polizia oggi ha diffuso altri importanti particolari, dopo la brillante indagine della Squadra Volanti coordinata da Massimo Imbimbo, Infatti questa particolare vicenda emergono alcuni aspetti che sono stati fondamentali per la cattura dell’uomo. Il primo è il coraggio che entrambe le ragazze hanno avuto nel raccontare alla Polizia la