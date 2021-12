Cagliari, il macabro precedente in viale Ferrara: nel 2006 la morte di Nino D’Aquila e 3 ragazzi

È la sopraelevata degli incidenti. Viale Salvatore Ferrara a Cagliari, la strada che corre accanto al rione di Sant’Elia e costeggia da un lato lo stadio e dall’altro il mare, è stata teatro nei decenni di tanti incidenti. Molti frontali, e in più di un caso con vittime. Oggi è morto Massimo Mastromarino, 57 anni, armaiolo e cacciatore. Sulla sua Honda stava andando al lavoro nella caserma Mereu quando è stato colpito dalla Ford guidata, contromano, da un 41enne di Sinnai, Andrea Pisu. Impatto devastante, Mastromarino è morto dopo un volo di diversi metri. E nella memoria di tutti i cagliaritani e di tantissimi sardi sono ritornate le foto e le notizie di un altro drammatico incidente, a poca distanza da quello avvenuto oggi. Il sei ottobre 2006 Nino D’Aquila, 55 anni, “papà” dello stabilimento balneare omonimo del Poetto, al volante della sua Mercedes, venne centrato in pieno da una Lancia Y con a bordo tre giovani, arrivata contromano sin da Su Siccu. Fu un’alba drammatica: morirono lo stesso D’Aquila e i tre giovani, tutti di Sestu: Francesco Corda, Sandro Fancellu e Teodoro Farris.

E il fatto che tutti, dai familiari al più “lontano” degli amici delle tre vittime avessero giurato che mai avrebbero preso contromano volontariamente una strada, fa pensare che, forse, potrebbe esserci qualche problema legato alla segnaletica. Nulla che possa giustificare, allo stato attuale, il dramma del 2006 o quello odierno, con il guidatore di 41 anni accusato di omicidio stradale. Il suo legale ha detto chiaramente che “da una prima verifica risulta che non ci sono cartelli e che le indicazioni per uscire dalla rotonda non siano anticipati”. Le indagini vanno avanti. E dal 2019 si attendono gli interventi promessi dal Comune: in agenda, tra chissà quanto, c’è infatti l’abbattimento della sopraelevata del viale Ferrara, per “rompere” l’isolamento del rione di Sant’Elia. E, forse, anche ridurre le croci su una strada molto larga e macchiata, troppo spesso, di sangue.