Cagliari, il grande cuore dei bambini: tanti doni per i poveri lasciati sotto l’albero del Comune

L’albero di Natale del Palazzo Civico si arricchisce i addobbi Una gradita visita, al palazzo civico di via Roma dove è stato allestito l’albero di Natale: arrivano le prime due scolaresche. I primi sono stati i piccoli alunni della scuola materna in lingua inglese Chatterbox che hanno portato in dono alcuni oggetti realizzati da loro per l’addobbo del grande albero, una piccola cornice, una palla dipinta e un pannello di auguri realizzato con legno e spago. Presenti oltre 30 bambini tra i 3 e i 5 anni, accompagnati dalle insegnanti ed assistenti della scuola.

Subito dopo sono giunti i bambini della scuola materna Satta, 23 piccoli che hanno contribuito con addobbi natalizi e recato un dono per i bambini meno fortunati.