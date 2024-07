Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, il grande abbraccio dei tifosi a Davide Nicola: festa rossoblù in aeroporto per il nuovo mister. Il nuovo allenatore del Cagliari è arrivato a tarda sera a Elmas, e ha subito indossato la sciarpa rossoblù al collo, visibilmente emozionato e sorridente in vista della sua nuova avventura. Un mister passionale, grintoso: “Onoriamo l’identità di questo popolo”, le prime parole del record man delle salvezze. Il dopo Ranieri si materializza sul suo volto: i tifosi sembrano già amarlo e a prima vista, si è creato un ottimo feeling dal momento del suo annuncio, anche perchè solo qualche sprovveduto poteva ipotizzare che al posto di Ranieri arrivasse Pioli, Sarri o Mourinho. Domani inizia il raduno in vista del campionato:

Nicola porterà con se il fedelissimo difensore Luperto, che nell’organico prenderà il posto di Dossena ceduto al Como. In dirittura di arrivo anche le trattative per l’attaccante Piccoli dell’Atalanta (ex Lecce), l’esterno offensivo Felici e il centrocampista Zortea. La squadra è ancora tutta da completare, ma finalmente il mister c’è e Davide Nicola è sbarcato a Cagliari. (foto Tuttocagliari.net)