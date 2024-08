Cagliari, il generale dei carabinieri Luzi in città

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato i Carabinieri della Sardegna, segnando un importante momento di riconoscimento per l’impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in uniforme dell’Isola.

La visita è iniziata al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena, dove il Generale Luzi è stato accolto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, e dal Comandante di Compagnia, Maggiore Michele Cerri. Qui ha incontrato il personale della sede e ha voluto lasciare, come da tradizione, la sua firma sul memoriale del servizio, presso la stazione di Quartu Sant’Elena.

In questa occasione, il Generale Luzi ha voluto rimarcare l’importanza del ruolo del Comandante di Stazione, figura fondamentale e punto di riferimento per la popolazione locale, sottolineandone l’importanza anche in relazione al suo ruolo di ascolto e di dialogo con i cittadini.

Successivamente, il Comandante Generale si è recato al Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, dove è stato ricevuto dal Generale di Brigata Stefano Iasson. In questo contesto, ha incontrato le Autorità Regionali, una rappresentanza dello Stato Maggiore legionale, i Comandanti Provinciali della Sardegna, nonché rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante gli incontri, il Generale Luzi ha portato il suo saluto e i suoi complimenti ai Carabinieri della Sardegna, lodando il loro impegno, la loro professionalità e dedizione quotidiana ai doveri istituzionali. Ha sottolineato l’importanza della presenza costante dei Carabinieri a fianco dei cittadini, evidenziando come la velocità del cambiamento imponga all’Arma di mantenere il passo coi tempi, garantendo oggi, come in passato, empatia e umanità nel proprio agire a favore della cittadinanza.