Cagliari, il gatto Simba non si trova più: SOS per ritrovarlo

SOS per un gatto smarrito a Cagliari. L’appello della padrona: “Ha gli occhi sul verde giallo come in foto, è scomparso ieri intorno alle 21 da via de S’ecca Manna (zona Corso Vittorio Emanuele, via Tigellio). Nella zona ci sono tanti gatti randagi ma anche da tante persone che danno a loro da mangiare, è stato sicuramente preso da qualcuno del vicinato, era suo solito fare un giro sopra il tetto ma poi rientrava subito e poi due mesi fa l’abbiamo castrato e si e tranquillizzato parecchio. Ieri però è uscito ma non è più rientrato. Chiedo col cuore in mano che se qualcuno lo possa aver visto o preso di restituirlo a noi e alla sua padroncina Aurora, è il suo migliore amico ne soffrirebbe tanto.” I contatti per chiunque dovesse avvistarlo 388/7551380 – 346/8423014