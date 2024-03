Cagliari, il dramma di un 60enne: “La quinta elementare non basta per fare il manovale”

Da vent’anni non lavora, Salvatore Desogus. Casa popolare, sopravvive con 400 euro al mese: “Il titolo di studio non mi basta nemmeno per fare il semplice operaio, ecco perché mi hanno licenziato. Spero che ci sia un posto di lavoro anche per me”. VIDEO INTERVISTA