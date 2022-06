Cagliari, il dramma di 200 malati senza cure: “Non denunciano alla Procura perché hanno paura”

Il loro numero di telefono è, purtroppo, tra i più gettonati soprattutto per chi ha almeno sessantacinque anni e spera, con una chiamata spesso intrisa di paura e disperazione, di riuscire a trovare almeno un po’ di conforto. A Cagliari, nei primi cinque mesi del 2022, il Tribunale del malato, costola operativa di Cittadinanzattiva, ha ricevuto “circa duecento richieste di sos. Anziani, quasi tutti, senza cure”, esordisce il presidente, Giorgio Vidili. Lui e il suo staff prendono in carico ogni segnalazione, ma poi poco cambia: “Non fanno esposti in Procura, dopo essersi rivolti a un avvocato e a noi, perché i tempi sono troppo lunghi e perché ci dicono che hanno paura di non essere curati”. Certo, quest’ultimo punto è tutto da dimostrare e sembra essere frutto di un timore, magari un po’ troppo gonfiato, che è però quanto meno capibile, se si è alle prese con esami e interventi che saltano all’ultimo o che vengono calendarizzati, in questo o quell’ospedale, tra tanti mesi: “Negli ultimi giorni siamo stati contattati da una sessantenne che si è vista rinviare di due settimane un intervento al cuore e un sessantenne che, a Monserrato, nel giro di un giorno non è più stato operato: dovevano togliergli dei calcoli, all’ultimo è slittato tutto”. A quando? “Non si sa”, ammette Vidili.

“La gente è rassegnata. Chi può pagare va dal privato, chi non può soffre e si arrangia. Troppe lungaggini, la situazione della sanità sarda è ormai di piena deriva e stiamo pagando anche gli strascichi dei due anni di Covid”, prosegue il numero uno del Tribunale del malato di Cagliari. “Abbiamo fatto, due mesi fa, una richiesta di accesso agli atti in Regione, per conoscere il piano di rientro delle liste d’attesa. Non ci hanno mai risposto. Troppi rinunciano alle cure e scoprono che, nei laboratori convenzionati, possono fare tutto, ma ovviamente a pagamento”. E chi ha una pensione bassa, la maggior parte degli anziani sardi, rinuncia e spera di non aggravarsi ulteriormente sino a quando non arriverà il suo turno in ospedale.