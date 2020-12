Cagliari, il dono di Natale alla Caritas: il camion frigo per il cibo dei bisognosi

Di



cagliari

Un Fiat Doblò coibentato refrigerato per il trasporto di alimenti verrà dato in comodato d’uso gratuito per quattro anni alla Caritas diocesana nell’ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento