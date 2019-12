Cagliari, il dono del Comune alla Curia: 45 mila euro per l’apertura dell’archivio storico

Accordo tra Comune e Curia: via Roma darà un contributo di 15 mila euro annui per 3 anni all’Arcidiocesi per l’apertura al pubblico dello storico archivio di via monsignor Cogoni.

Si tratta un’istituzione di gestione di beni culturali tra le più importanti di Cagliari sia per la lunga storia del suo servizio sia per la quantità ed importanza dei documenti conservati (raccoglie volumi antichissimi). E così l’amministrazione ha deciso di punta sulla promozione e valorizzazione dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari che costituisce “un patrimonio unico relativo non solo alla storia dell’istituzione ecclesiale”

E, pertanto, ha deciso, di dover contribuire alle spese per l’apertura al pubblico dell’Archivio Storico Diocesano, in modo che siano quanto più possibile accessibili i suoi servizi “con orari tali da offrire a tutti l’opportunità di fruire di un patrimonio unico ed importante e di potervi accedere con immediatezza grazie alla professionalità degli addetti ed alla praticabilità della struttura”. In totale la Curia riceverà 45 mila euro da qui al 2021 come contributo per le spese dedicate all’apertura.

Concordato anche l’orario di apertura al pubblico: – mattino: 9:30-12:30 (Lunedì, Martedì, Mercoledì) – pomeriggio: 15:30-18:30 (solo il Martedì).