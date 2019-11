Cagliari, il Capodanno 2020 ha la sua star: in arrivo Vinicio Capossela

Vinicio Capossela è mezzo passo dall’accordo definitivo con il Comune di Cagliari: sarà lui, salvo cambi di rotta dell’ultimo secondo, la star del Capodanno 2020. L’artista nato ad Hannover e residente, sin da piccolo, a Reggio Emilia, si prepara a scaldare le corte vocali per regalare un trentuno dicembre 2019 indimenticabile. L’indiscrezione circola ormai da ore tra i corridoi del Comune: le carte, negli uffici del Turismo, sono già pronte e si starebbero limando solo alcuni dettagli. Il nome di Capossela, in realtà, circolava già da qualche mese: adesso, praticamente, manca solo l’ufficialità da parte dell’amministrazione comunale. L’ultima volta che l’artista 54enne ha messo piede nell’Isola è stato a luglio, al Parco dei Suoni di Riola Sardo. Ma il suo nome, nei fatti, circolava negli ambienti della politica comunale già da qualche mese prima. Sicuramente, un cambio di rotta deciso rispetto all’ultimo Capodanno: dai Subsonica a Vinicio Capossela, dal rock alla musica “ricercata” e tradotta in parole dal cantautore, polistrumentista e scrittore con radici sparse tra Germania, Irpinia ed Emilia Romagna.

Capossela, infatti, oltre a essere un musicista affermato a livello internazionale, è anche uno scrittore: nel 2004 ha pubblicato “Non si muore tutte le mattine” e, un anno più tardi, “Il paese dei coppoloni”. In casa ha ben quattro targhe e un premio Tenco, conquistati negli anni grazie alla sua musica. Adesso, Cagliari si prepara ad abbracciarlo per salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020.