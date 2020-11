Cagliari, il Binaghi è ospedale Covid: 100 posti in più per i positivi al virus

Il Binaghi è un ospedale Covid, il secondo a Cagliari dopo il Santissima Trinità. “La delibera di giunta è stata già firmata”, dichiara, a Casteddu Online, l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. I posti disponibili? “Oltre cento, dobbiamo ancora verificare i numeri esatti”. Di sicuro ci saranno almeno una ventina di posti per la terapia intensiva. La decisione della Regione ha già scatenato polemiche, ancora prima della sua ufficializzazione. In primis, da parte dell’associazione dei malati di sclerosi multipla: “La loro assistenza non sarà compromessa”, assicura Nieddu, “nei prossimi giorni spiegherò quale soluzione abbiamo trovato per loro”.