Cagliari, i vandali distruggono l’edicola di piazza Yenne: “Noi residenti aiuteremo Roberto a rialzarsi”

È stata distrutta l’edicola gestita da tantissimi anni da Roberto Lilliu in piazza Yenne a Cagliari. A devastarla un gruppo di balordi che, in preda ai fumi dell’alcol per i festeggiamenti del Capodanno 2024, hanno spaccato le vetrine e arrecato danni seri alla struttura, prima di fuggire a gambe levate. In mattinata l’amara sorpresa da parte del titolare, di passaggio in zona nonostante il giorno di chiusura. Ad una brutta notizia, però, se ne aggiunge una buona, ovvero la gara di solidarietà già partita per aiutare il lavoratore.

“Noi residenti del rione di Stampace gli daremo, nei prossimi giorni, già 500 euro, il nostro fondo cassa”, annuncia Adolfo Costa. “Quanto accaduto è vergognoso e ingiustificabile, non ha senso alcuno rovinare così un onesto lavoratore. Chiunque voglia offrire qualcosa per aiutare Roberto a riparare i danni che ha subìto può farlo con un bonifico”. Ecco tutti gli estremi:

CODICE PAESE: IT

CIN EUROPEO: 60

CIN: Q

ABI: 36772

CAB: 22300

NUMERO CONTO: 0EM001438141

IBAN: IT60Q36772223000EM001438141

CODICE BIC (SWIFT): HYEEIT22XXX