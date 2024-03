Cagliari, i topi al Giua ci sono davvero: scuola chiusa per derattizzazione dopo la protesta degli studenti

topi al Giua di via Montecassino a Cagliari? Ci sono davvero, e il sindaco ha deciso di sbarrare l’istituto per otto giorni: via alla disinfestazione, da mercoledì 13 a mercoledì venti marzo. Avevano ragione gli studenti, reduci da due giorni di sciopero, sabato e oggi. Prima del weekend , la dirigente Maria Romina Lai aveva assicurato: “La scuola è sicura, derattizzazione già partita. Non comprendo come ci siano adulti che protestano dopo le nostre rassicurazioni”. Ma gli interventi in campo sono stati, a quanto pare, insufficienti: le trappole piazzate non sono bastate, e un genitore proprio oggi ha contattato la nostra redazione spedendo una foto sin troppo chiara: “Questo è un topo, trovato dentro uno dei gabinetti utilizzati anche da mio figlio”.

Stop alle lezioni per otto giorni, quindi. La speranza è che l’intervento di derattizzazione, più corposo, sia quello definitivo.