Cagliari, i titolari lasciano il gazebo in piazza per custodire le sedie: bar chiuso per 8 giorni

Una nuova stangata per il Pablo Caffè. Il noto locale di via Martini nel quartiere di Castello frequentato dai turisti che amano godersi drink e caffè davanti al panorama di piazza Mundula, a due passi da palazzo Regio, dovrà restare chiuso per 8 giorni.

La decisione è degli uffici comunali dell’assessorato alle Attività produttive, dopo il blitz della municipale che ha trovato nella piazza un gazebo che i titolari dell’attività avrebbero dovuto rimuovere in virtù di una precedente sanzione.

Perché gli stessi agenti, il 20 febbraio scorso, avevano trovato in piazza Mundula 73 mq del suolo pubblico (area pedonale) occupati da un gazebo e arredi vari appartenenti al locale.

Secondo la municipale era emersa l’occupazione in eccedenza superiore al 30% rispetto al limite assegnato con la concessione vigente e per il locale era scattata la sospensione della concessione del suolo pubblico per 33 giorni, dal 19 marzo al 20 aprile 2024 compreso, durante i quali l’attività avrebbe dovuto rimuovere dallo spazio concesso tutti gli arredi.

La polizia dal 19 al 27 marzo scorsi ha effettuato dei sopralluoghi ispettivi presso piazza Mundula per verificare il rispetto della sospensione. E ha accertato che gli arredi sono stati rimossi “tranne un gazebo di dimensione 3 m x 3 m che già non era presente nel titolo autorizzativo sospeso. Inoltre lo stesso gazebo è ora utilizzato come riparo/deposito degli arredi che occupavano la piazza. La superficie totale occupata è di 12 mq mediante il gazebo sopra menzionato, 7 fioriere, 11 tavoli, 9 piantane, 44 sedie, 3 ombrelloni, 1 madia/bancone e 3 mastelli”.

Secondo la polizia la titolare avrebbe riferito “di non avere alcuna intenzione di rimuovere il gazebo e tanto meno gli arredi poiché sprovvista di un luogo idoneo in cui poterli custodire”. La sanzione si è così inasprita e dallo stop alla concessione si è passati direttamente alla chiusura del locale per 8 giorni. L’infrazione del regolamento è stata commessa nella stagione invernale e la sanzione deve scattare nel periodo invernale e siccome la stagione estiva è alle porte la chiusura avrà luogo dal 4 novembre all’11 novembre 2024 compreso.