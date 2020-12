Cagliari, i sei infermieri primi vaccinati: “Forza Santissima Trinità, combatteremo il Mostro virus”

“Giornata Storica per il primo Ospedale COVID”. Fabrizio Marcello, infermieri e capogruppo del Pd in consiglio comunale, trattiene a stento la sua gioia nel giorno del Vaccine day: “Grazie alla direzione Sanitaria del Santissima Trinità e al Direttore Sergio Maraccini… Oggi anche 6 infermieri del Presidio Ospedaliero Santissima Trinità di Cagliari, riceveranno il vaccino per il Covid-19 all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Credo che sia un riconoscimento per lo sforzo di tutti i SANITARI che dal 1 Marzo sono in prima linea, che lottano per combattere questo Mostro. Forza Santissima Trinità…”