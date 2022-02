Cagliari, i ristoratori pentiti contro il green pass: “Ci sta rovinando perchè la gente ha più paura di prima”

Doveva garantire la tranquillità, anche, dei ristoratori: clienti o vaccinati o guariti uguale zero possibilità, o quasi, di contagi. E invece, l’unica nota positiva è che il virus non è entrato nei ristoranti, ma solo perchè è mancato chi, eventualmente, potesse portarlo, cioè i clienti. A un paio di mesi dalla certificazione verde rafforzata, i titolari di ristoranti e locali food di Cagliari osteggiano, pubblicamente, il green pass. Il mix tra crisi, paura e pochi soldi li ha messi in ginocchio. Meglio, sono in ginocchio e chiedono, al presidente della Regione Christian Solinas, attraverso la Confcommercio, di abolirlo. Le casse sono quasi vuote, e c’è già chi ha messo in conto che non potrà assumere lavoratori stagionali nell’estate 2022. Marco Milia ha due focaccerie, in via Napoli e via Garibaldi: “Il green pass mi sta rovinando e mettendo a dura prova la pazienza. Sono stato lasciato in balìa delle onde, senza cassa integrazione per i miei collaboratori e con le bollette aumentate del 50 per cento. Almeno all’esterno il green pass va eliminato, altrimenti molto presto saremo tutti a spasso. Non reggo più i costi”, afferma Milia: “Se vogliono che continui a chiedere la certificazione verde allora voglio che mi paghino, che mi diano aiuti economici che non siano, però, briciole come lo sono stati i ristori. Ho avuto un calo degli affari del 95 per cento, colpa dell’inasprimento dei controlli, le persone hanno più paura di prima. Non potrà assumere stagionali, ho ricevuto una marea di controlli. Addirittura”, prosegue Milia, “alle 23:30, i Nas hanno voluto controllare i green pass di tutti i miei clienti. Intanto, alla Marina c’è sempre più delinquenza e anche due giorni fa c’è stata una rapina. Stanno utilizzando le Forze dell’ordine per controllare noi che, a nostra volta, siamo i controllori”.

Alessandro Depau, dal suo ristorante con vista sul Bastione di Saint Remy, osserva i tavoli e la strada vuota: “Il green pass ci sta penalizzando. È capitato pure che sia arrivato qualche cliente che voleva mangiare e mi ha mostrato un green pass falso, gli ho detto di andare via. Bisogna abolirlo, stiamo vivendo una crisi sociale ed economica con i venti di guerra che soffiano dalla Russia e non è più il caso di restrizioni così ampie”, afferma. “Bisogna essere più permissivi, tanti paesi del nord Europa hanno già eliminato la certificazione verde. A fine gennaio la città era vuota, offro un servizio che non è riconosciuto dal Comune o dalle autorità nazionali. Oggi è arrivata una nave da crociera, i turisti hanno seguito percorsi obbligatori, presi al guinzaglio sempre dagli organizzatori. Non sono entrati nei ristoranti, nei bar, nei negozi di abbigliamento. Servono turisti che scendono dalle navi e che spendono, non devono sempre essere legati alle società che organizzano le crociere”. E tornando al green pass: “Spero che questa pagliacciata termini al più presto. Sono state eliminate le mascherine all’aperto? Facciamo un passo in più, togliamo la certificazione verde, sono un ristoratore e non uno sceriffo”.