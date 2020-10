Clamorosa protesta dei ristoratori a Cagliari, in piazza del Carmine, contro il nuovo Dpcm di Conte: “Abbiamo seguito tutti i protocolli, eppure sino al 24 novembre ci bloccano dalle diciotto, perché? È una scelta illogica, tagliateci almeno le tasse, siamo costretti a licenziare i dipendenti. Abbiamo tutte le carte in tavola per lavorare in sicurezza”