Cagliari, i retroscena della maxi rissa a Sant’Elia: “Mio figlio aggredito dentro casa”

“Non è stato un pestaggio. Ma una rissa. E tutto è partito dall’aggressione subita da mio figlio dentro casa mia”. A parlare è V. M. la mamma del diciannovenne accusato di aver pestato un coetaneo qualche giorno fa in via Schiavazzi a Sant’Elia. La donna fornisce la sua versione dei fatti. “Nel video si vede solo la metà di quello che è accaduto realmente”, spiega la donna, “in realtà quel ragazzo è stato visto dai miei vicini fuori dalla porta di casa mia già dalle 7, 30 e quando l’hanno notato si è nascosto”.

Secondo il racconto di V. M. i due nell’androne del palazzo tenevano nascosti bastoni e tenaglie. “Succede tutto vero le 9, 30 quando apro la porta per lavare per terra”, racconta la donna, “questo ragazzo si avvicina e chiede di poter parlare con mio figlio. Io non pensavo che fosse arrivato per litigare, ma questo l’ha accusato di aver bruciato un’auto. Cosa impossibile perché mio figlio a causa di quest’emergenza sta uscendo di casa molto raramente. Ora io non dico che sia un santo, però non è giusto che per alcuni episodi accaduti in passato sia giusto calunniarlo in continuazione.