Cagliari, i parcheggi extra per il trasferimento del mercato mandano in tilt la viabilità: automobilisti furibondi

I lavori per i parcheggi extra da realizzare prima del trasferimento del mercato civico di San Benedetto in piazza Nazzari hanno già mandato in tilt la viabilità del quartiere, con i residenti furibondi. Il mix fra cantieri, traffico e lavori in corso è micidiale per chi abita in zona: se non trova parcheggio subito, è costretto a rifare un giro incredibile proprio a causa di sensi unici, divieti e nuova viabilità. I residenti infatti sono già furibondi e sui social esprimono il loro disappunto.

Una storia lunga e che si preannuncia infinita quella del trasferimento del mercato con tutto quello che comporta in termini di viabilità e parcheggi: i boxisti non si sono ancora trasferiti e già è polemica su tutto.

I disagi per gli automobilisti saranno tuttavia passeggeri: a lavori finiti, la situazione viabilità dovrebbe tornare come prima.