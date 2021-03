Cagliari, i Musei Civici celebrano la Giornata dedicata a tutte le donne

Oggi, lunedì 8 marzo 2021, dalle 10 alle 18, il pubblico femminile potrà visitare la Galleria Comunale d’Arte pagando un biglietto ridotto di € 3 e ci sarà anche la possibilità di seguire una speciale visita tematica, guidata dalle storiche dell’arte del museo, in programma alle 12 e alle 16. Per queste visite sarà necessario prenotarsi tramite il sito del Sistema Museale (https://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/) per evitare assembramenti vietati dalle disposizioni contro la diffusione del Covid-19.

Le visitatrici e i visitatori potranno ammirare i capolavori delle collezioni permanenti, Sarda e Ingrao, quest’ultima arricchita dalla recente esposizione del Fondo d’Arte Sacra, oltre hce la mostra temporanea “Giorgio Princivalle. L’anima malinconica delle cose”.

Un’iniziativa di carattere simbolico è in programma nei Giardini Pubblici dove, nel giorno dell’8 marzo, verrà posizionata una panchina rossa che vuole tenere viva l’attenzione, nella “Giornata Internazionale della Donna”, su quanto sta accadendo nei confronti delle donne. Le cronache, infatti, continuano a riportare notizie di violenze e femminicidi (ben sedici in questi primi mesi dell’anno).

La prima panchina rossa, tra quelle donate all’Amministrazione Comunale di Cagliari dalla Società Vivai Natura Verde, verrà posizionata oggi, lunedì 8 marzo 2021, all’interno dei Giardini Pubblici ma, nei prossimi mesi, verranno collocate anche altre panchina in tutti i parchi della città. A cadenza periodica, si arriverà fino alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne” in programma il 25 novembre.

Durante la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa ai Giardini Pubblici, prevista per le 11, Alessandra Sorcinelli leggerà alcune poesie in tema. Saranno presenti, in rappresentanza della Giunta Comunale, le Assessore Paola Piroddi, Rita Dedola, Gabriella Deidda, Viviana Lantini e le Presidenti delle Commissioni Cultura e Pari Opportunità, Enrica Anedda e Stefania Loi.