Cagliari, i familiari piangono la scomparsa di Giuseppe Mercuri

Dopo aver combattuto l’ultima battaglia della sua vita, con forza, coraggio e determinazione, è venuto a mancare il

Cav. Giuseppe Mercuri

Maresciallo Maggiore “A.” c.s.

dell’ Arma dei Carabinieri

in quiescenza

Ne dà il triste annuncio la figlia Maria Laura con Filiberto. Si ringrazia il dott. Luigi Falchi e l’infermiere Angelo Milia per la disponibilità e assistenza costante e la dr.ssa Elena Pajetta e il dott. Paolo Passoni, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, per il supporto negli ultimi mesi. Un particolare ringraziamento è dovuto alla dr.ssa M. Cristina Deidda, A.O.U. di Cagliari, Terapia Antalgica e Palliativa, per l’impegno e le amorevoli cure. Si ringrazia, infine, la sig.ra Marilisa Orrù per l’affetto e dedizione e l’infermiere Giorgio Valluzzi.

Le esequie verranno celebrate il giorno 30 dicembre, alle ore 10:00, nella Chiesa di S. Francesco d’Assisi, via Piemonte

O.F. Agostino Meloni Via Tuveri 10/b Cagliari tel. 070487397