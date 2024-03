Cagliari, i familiari di Giorgia Paravagna: “Cerchiamo testimoni dell’incidente di via Peretti, non siate omertosi”

I familiari di Giorgia Paravagna, la donna investita l’11 marzo in via Peretti, cercano testimoni dell’incidente. La 42enne è miracolosamente sopravvissuta, tra ferite e fratture. E oggi arriva l’annuncio su Facebook del fratello Simone Paravagna che cerca di fare luce sull’incidente: “Mia sorella è stata investita in data 11 marzo ore 17.00 nelle strisce pedonali della Via Peretti. (Davanti MC Donald). Cerchiamo testimoni che abbiamo assistito alla dinamica dell’incidente in quanto mia sorella non ricorda assolutamente nulla. Vi chiediamo di contattarci via Messenger e rendervi disponibili per una semplice testimonianza. Vi prego non peccate di omertà. Dopo tutte le preghiere, ora vi chiediamo aiuto anche in questo senso. Aiutate noi e Giorgia. Grazie Condividete tutti”.