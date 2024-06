Cagliari, i familiari annunciano la perdita dell’amatissimo Gianfranco Leccis

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nato a Cagliari il 5 settembre 1930, ha lavorato a lungo nel settore commerciale di un’importante industria.

Giornalista pubblicista dal 1967, ha collaborato con numerosi giornali e con il Notiziario Sardegna dell’Agenzia Giornalistica Italia, fa parte della Coop. Il Messaggero Sardo, il giornale dedicato al mondo dell’emigrazione sarda. Ha scritto i libri: Conoscere la Sardegna e i volumi La Gallura, Il Logudoro, La Barbagia, La Sardegna Meridionale. Inoltre Santa Margherita di Pula e dintorni ed Il Turismo in Sardegna – la situazione ed i possibili sviluppi.

E’ nelle parole che tu sarai, in ogni lettera ti troverò, là dove l’inchiostro scorre tu urlerai la tua presenza, là dove all’alba arriverà io sentirò la tua vita, lunga, gloriosa e pura come per pochi fu. La mano ti ho stretto e tu non lascerai la mia.

Il fratello Mario con Paola, Pina, Ivana con Claudio, Romina e Davide, i nipoti e i parenti tutti, annunciano la perdita del loro carissimo

Gianfranco Leccis

Dopo una vita dedicata al giornalismo e alla pubblicazione di saggi e libri, pubblicista e giornalista lascia una eredità letteraria senza pari.