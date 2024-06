Cagliari, i dimenticati di via Ardenne: “Da un anno circondati dall’acqua puzzolente di una fogna”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una fogna ostruita da un anno, liquami che non possono più raggiungere il collettore fognario principale e una palazzina intera, quella di via Ardenne 2 a Cagliari. A denunciare il disagio è una delle abitanti, Ornella Spina, che ha spedito alla nostra redazione foto sin troppo chiare: “Non riusciamo a ottenere attenzione dal Comune di Cagliari, nonostante la briga presa di contattare chi di dovere per intervenire e non ricevendo nessun interesse al riguardo. Queste immagini descrivono una perdita fognaria da un anno: un odore malsano, un disagio, oltretutto pericoloso per la salute”.