Cagliari, i delfini danzano nel porto nel giorno di Capodanno. Un bellissimo video realizzato questo pomeriggio da Alessandro Liori: si vedono i delfini che nuotano e saltano in una bellissima giornata di sole in inverno, guardavano la prima del 2020. Show che si possono vedere soltanto in poche città, stupende come la nostra.