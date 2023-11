Cagliari, i carabinieri presentano il calendario 2024: “I soldi delle vendite ai bimbi orfani e all’ospedale di Reggio Calabria”

È stato presentato il calendario 2024 dei carabinieri, gli ormai classici 12 mesi con raffigurazioni e foto storiche. A Cagliari è stato il comandante provinciale Luca Corbellotti a sfogliarlo per la prima volta. Il tema scelto è “i carabinieri e le comunità”, in particolare, la figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Un milione di copie saranno distribuite in tutta Italia e oltre sedicimila sono state stampate anche in lingua sarda. In allegato anche un mini calendario con, per ogni mese, storie e aneddoti, anche fantasiosi, legati agli oltre duecento anni di attività dei carabinieri. Per la Sardegna, nel mese di ottobre, spicca uno scorcio mozzafiato di Castelsardo. “Tutti i proventi delle vendite saranno destinati all’Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari e per l’ospedale pediatrico di Reggio Calabria”.