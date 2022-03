Cagliari, i cacciatori donano tablet e pennarelli per i bimbi del Microcitemico: “Missione compiuta”

Nelle campagne stringono tra le mani doppiette e fucili, nella vita di tutti i giorni anche pacchi ricolmi di doni per i meno fortunati. I cacciatori dell’Anlc Sardegna si confermano campioni di solidarietà. Ieri, capitanati dal dirigente Piergiorgio Melis, hanno rifornito il Microcitemico di Cagliari. L’ospedale dei bambini in lotta contro varie malattie ha ricevuto la visita di una delegazione dei cacciatori. I doni? Tre tablet, tante penne e pennarelli, risme di carta, colla e forbici che saranno utilizzati tanto dal personale sanitario quanto dai piccoli “eroi” che sono ricoverati nella struttura di via Jenner.

“Missione compiuta”, racconta Marco Efisio Pisanu, ai vertici dell’associazione venatoria. “Abbiamo completato la donazione del materiale, 1626,56 euro, acquistato con il ricavato delle offerte ricevute in cambio del calendario 2021, realizzato con le foto inviate dai cacciatori che hanno partecipato al concorso fotografico. La consegna è stata effettuata dall’amico, nonché dirigente dell’associazione Anlc Piergiorgio Melis, il quale al momento della consegna ha specificato che il materiale è stato acquistato grazie alle offerte ricevute dai cacciatori, ma anche da semplici cittadini che hanno apprezzato l’iniziativa e fatto una donazione in cambio del calendario.