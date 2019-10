Cagliari, non solo hotel di lusso: ok al nuovo parcheggio aperto 24 ore su 24 alla Marina

Non solo hotel di lusso. Con il nuovo albergo alla Scala di Ferro anche un parcheggio interrato (4 piani) in viale Regina Margherita, a due passi da via Roma e dalle vie dello shopping più illustri del capoluogo (via Manno e via Garibaldi). C’è il via libera della Città metropolitana al complesso immobiliare “Ex Scala di Ferro” che diventerà l’albergo di lusso nel quartiere Marina, tra viale Regina Margherita, via San Salvatore da Horta e via Torino.

L’edificio si sviluppa su nove piani, di superfici variabili, di cui quattro interrati. La struttura, originariamente destinata ad hotel, ha terminato l’attività ricettiva nel 1964 ed è rimasta inutilizzata fino al 1998 quando è stata acquistata da una nuova società (la Sca.Fe. Srl della Mambrini Costruzioni) che lo ha ristrutturato realizzando quella che è stata per sei anni (2006-2012) la nuova sede della Prefettura cittadina (compresa di residenza annessa e parcheggi sottostanti). Terminati i tempi di locazione (2012) la Prefettura ha lasciato gli uffici e da allora la struttura risulta sfitta, fatta eccezione per la parte di caseggiato, su via Torino, che ospita da due anni il Convitto Nazionale ed è sede del liceo classico musicale.

Durante la esecuzione dei parcheggi interrati nell’ambito della ristrutturazione, vennero ritrovate vecchie strutture cinquecentesche e ottocentesche e testimonianze archeologiche risalenti all’età repubblicana e Alto Medievale. Scoperte importanti, coordinate dalla Soprintendenza, che hanno modificato il progetto delle aree di sosta, portando a destinare parte dell’area parcheggio ad area archeologica.

Gli interventi previsti per la riconversione del complesso immobiliare oggetto della variante prevedono la realizzazione di opere edilizie interne di adeguamento dei locali, la realizzazione e valorizzazione della necropoli nei sotterranei, la realizzazione di un parcheggio pubblico su quattro livelli interrati (il gestore dei parcheggi dovrà garantire l’applicazione delle tariffe adottate dall’Ente a controllo pubblico e un’apertura 24h su 24h).

La realizzazione dell’albergo e la valorizzazione della necropoli potranno potrebbero produrre anche nuovi posti di lavoro. Inoltre la realizzazione di quattro livelli interrati di parcheggi pubblici in un area con forti criticità in tema di stalli disponibili per i residenti della Marina, ma anche di tutti quelli che frequentano la zona (lavoratori e clienti dei negozi del centro) viene valutata positivamente per quanto riguarda i benefici sul traffico e in termini di miglior vivibilità del quartiere.