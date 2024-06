Cagliari, ha un malore fatale al volante a Is Mirrionis: addio al bancario Franco Sanna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha avuto un malore improvviso mentre si trovata al volante della sua Fiat Punto grigia ed è andato a schiantarsi contro un’auto in sosta in via Montevecchio a Cagliari. Franco Sanna, 67 anni (ne avrebbe compiuto sessantotto il prossimo trentuno agosto), è morto tra le braccia dei soccorritori del 118, che non hanno potuto fare nient’altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia Locale. Sanna era molto conosciuto a Cagliari, visto che per una vita ha lavorato come bancario al Banco di Sardegna, andando a lavorare in diverse filiali cittadine. Lascia la moglie, Loredana Biggio, e un figlio, Federico. La notizia della sua tragica scomparsa ha presto raggiunto sia i suoi cari sia chi lo conosceva: Sanna, in pensione da circa un anno, viene descritto come una “persona splendida, sia sul posto di lavoro che nella vita di tutti i giorni”. Dopo tutti i rilievi e verifiche cliniche e mediche del caso, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie. Sono già numerosi i commenti di cordoglio, soprattutto sui social. Sanna era anche conosciuto a Carloforte, paese di origine della moglie.