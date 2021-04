Cagliari, ha un infarto e muore dopo 7 giorni all’ospedale: addio a Luca Pintor

Choc e lacrime a Cagliari, soprattutto nel rione di Sant’Elia, per la morte di Luca Pintor. Aveva 35 anni, faceva il delivery: è morto ieri all’Oncologico. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la sua scomparsa. Pintor era molto conosciuto, lascia i genitori e la sorella, Alessia, segretaria della squadra di calcio del Vecchio Borgo Sant’Elia. È il presidente Giorgio Murgia, dopo aver pubblicato un commovente post sulla pagina Facebook della società, a ricordare Luca: “Era un nostro grande tifoso, la sorella è fidanzata con un nostro giocatore, che è mio nipote. Luca ha avuto un infarto mercoledì scorso, è stato portato a Brotzu e poi trasferito all’Oncologico, due giorni fa. Purtroppo ieri è morto. Si tratta della seconda grossa perdita, per noi, nel giro di pochi giorni, dopo la morte di Nicola Serra. Sono molto addolorato, a noe mio e della società mi stringo attorno alla famiglia di Luca”.

Il funerale sarà sabato alle 17 nella cappella del cimitero cagliaritano di San Michele.