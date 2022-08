Cagliari, ha le doglie in luna di miele: “Chiameremo nostro figlio Filip e resteremo 3 mesi in Sardegna”

Si sono sposati ai primi di maggio a Bratislava e, dallo scorso ventisette luglio, si trovano in Sardegna per la loro luna di miele. Qualche ora fa, però, il viaggio più importante della loro vita, quello successivo alle nozze, per Daniel Sutto, ingegnere meccanico slovacco 34enne, e per la moglie Veronica, art designer 35enne, è stato stravolto da quello che si può definire un lieto imprevisto: la donna, incinta di sei mesi, ha avuto le prime doglie. Un parto in anticipo di tre mesi, come racconta Daniel a Casteddu Online: “Doveva nascere il quattro novembre, mia moglie ha avuto le prime forti contrazioni e ora siamo qui, al Policlinico di Monserrato. I medici, per fortuna, hanno già fatto i primi test e il nostro bimbo è sano. Speriamo vada tutto bene, abbiamo già scelto il nome, Filip”, spiega, emozionato, il trentaquattrenne.

“Nascerà nelle prossime ore, i dottori ci hanno comunicato che sarà un parto lungo ma che è tutto sotto controllo”. Accanto a lui, la futura mamma Veronica sorride, per quanto possibile, nonostante i dolori. “Volevamo venire da tempo in Sardegna per il nostro viaggio di nozze, ci siamo sposati il sette maggio”. La coppia non avrebbe mai pensato di trovarsi in una simile situazione. E, dopo il primo periodo post parto, in ospedale, la necessità di trovare un alloggio nell’Isola è diventata una priorità: “Ho messo dei post nei gruppi social di Cagliari e dell’hinterland, tanti sardi ci hanno già aiutato”, annuncia Daniel Sutto. “Un mio connazionale ha contattato un uomo che ha un appartamento ad Assemini, molto probabilmente andremo a vivere lì almeno sino a novembre. Ringraziamo tutti di cuore per l’aiuto e l’interesse che ci hanno dimostrato tanti sardi”.