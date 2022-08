Cagliari, guerra al Brotzu sulla mensa per celiaci: “I menù speciali per i dipendenti ci sono”

Al Brotzu scoppia la guerra sulla mensa per i dipendenti celiaci. Dopo l’attacco della Uil, “i lavoratori sono costretti a mangiare il cibo delle persone sane”, arriva la replica, non dall’azienda sanitaria, ma da un altro sindacato, l’Usb. Gianfranco Angioni è netto: “È Inaccettabile l’ attacco vile e gratuito ai danni dei lavoratori e delle lavoratrici del servizio ristorazione e mensa dell’Arnas Brotzu, apparso oggi su un quotidiano on line. Viene asserito falsamente che i dipendenti celiaci non possono usufruire del pasto in mensa.In diversi sopralluoghi che ho eseguito presso le cucine come Rls,

ho potuto verificare che i dipendenti celiaci che vanno a mangiare in mensa possono usufruire del pasto tranquillamente, così come i medici di guardia che lo richiedono. Tutto documentato”, sostiene Angioni.