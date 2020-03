Cagliari, guasto improvviso alla condotta del Corso: alcune zone senz’acqua

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a nel Corso Vittorio Emanuele II, a Cagliari, per riparare un guasto improvviso riscontrato nella condotta nei pressi dell’incrocio con via Sassari. La rottura ha causato l’interruzione dell’erogazione di alcune utenze. Il servizio sarà ripristinato in serata a lavori conclusi. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare la riapertura dell’erogazione qualora i lavori dovessero essere conclusi in anticipo.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.