“Cagliari, guardate il disastro del mercatino di via Po: discarica ormai sotto controllo”

La foto denuncia del consigliere del Pd Fabrizio Marcello: “Quello che resta del mercato di via Po…ormai tutto è fuori controllo…Mercato di via Po…(foto di via Simeto) eppure prometteva di migliorare le cose, prometteva più controlli…credo che così non si era mai visto…”. Il consigliere ha fotografato il “disastro” di quel che resta del mercatino domenicale, dietro le bancarelle va in scena una immensa discarica abusiva. Una situazione ormai di vera e propria emergenza a Cagliari, dove il problema dei rifiuti è diventato quello più sentito dalla popolazione.