Cagliari, grave incidente all’incrocio “maledetto” tra via Corsica e via Curie: una donna in codice rosso

Grave incidente tra due auto all’incrocio “maledetto” tra via Corsica e via Curie a Cagliari. A rimanere coinvolte sono state un’utilitaria e una Smart, entrambe guidate da donne. Ad avere la peggio è stata chi si trovava al volante della Smart: estratta dalla macchina, incosciente, è stata subito affidata alle cure del 118 e trasportata, in codice rosso, all’ospedale Brotzu. L’altra guidatrice non è in pericolo ed è stata visitata direttamente a bordo di una delle due ambulanze, arrivate insieme a una squadra dei vigili del fuoco. In azione ci sono anche due pattuglie della polizia Locale.