Cagliari, a gennaio via libera al nuovo quartiere dei grattacieli a Pirri

Grattacieli a Pirri, l’ok a gennaio. Mancano meno di due mesi alla conferenza dei servizi (convocata per il 26 gennaio 2022), ma ieri nel Consiglio di Municipalità di Pirri, gli eredi Ambu hanno illustrato il progetto della lottizzazione Ambu, attesa da 40 anni

Un intervento su 5 ettari, otto torri residenziali, strutture sportive (prima fra tutte, una piscina in biodesign), aree verdi attrezzate, parchi pubblici e privati (ma a fruizione pubblica), area fitness, un albergo, numerose aree a vocazione produttiva, interventi di mitigazione di rischio idrogeologico, miglioramento della viabilità ma, “soprattutto, un progetto green, smart, moderno e sostenibile che conferisce valore non solo ad un’area incolta ed abbandonata, ma ad un quartiere, a tutta la nostra Municipalità, all’intera città di Cagliari”, scrive il consigliere Alessandro Vincis.

“Grazie agli eredi Ambu e ad Alessandro Demontis che, con dovizia di particolari, ci ha reso partecipi di moltissimi aspetti del progetto e che, con abnegazione e professionalità, porta avanti quest’idea di sviluppo nella convinzione, da me condivisa, che quest’urbanizzazione possa essere uno dei volani per la crescita della nostra Comunità”.

L’intervento prevede anche il completamento della via Zucca (confluirà in via Montecassino), la preservazione dell’antico “sentiero” che storicamente attraversa la proprietà Ambu (collegamento via Montecassino – Via Stamira) e la realizzazione di un parco di supporto al campo della Jupiter (in parte di proprietà Comunale).