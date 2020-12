Cagliari, gli universitari fuori sede “occupano” l’Ersu: protesta per i soldi degli alloggi

Sono entrati nel palazzo dell’Ersu del Corso Vittorio a Cagliari, armati di striscioni e tanta rabbia, una ventina di universitari fuori sede. La protesta dura ormai da mesi, lo slogan “Ersu, boga su dinai” fa capire le ragioni della protesta. Legata al mancato rimborso delle quote degli alloggi per i mesi del lockdown Covid durante i quali le Case dello studente sono rimaste off limits. “Noi la crisi non la paghiamo”, questo un altro slogan dei ragazzi e delle ragazze che hanno scritto, su alcuni striscioni, “Camoglio dimettiti”. Chiaro il riferimento al direttore dell’Ersu Cagliari Michele Camoglio, che più di una volta ha incontrato, davanti alla sede del Corso, gli universitari, durante le proteste delle scorse settimane.

Stando a quanto si apprende, una delegazione dei giovani sarebbe stata ricevuta proprio da Camoglio.