Cagliari, gli ultimi dolci dei fratelli Fanni: dopo 64 anni chiude lo storico bar pasticceria di via XX Settembre

Un bagno di folla per salutare i maestri dell’arte pasticcera che, dopo 64 anni di attività, salutano i clienti e vanno in pensione: lacrime e commozione nella pasticceria Fanni situata in via XX Settembre, 28, chiude i battenti lo scrigno del dolce a gestione familiare che ha regalato tanta bontà, una gioia per il palato ma anche per l’anima. Hanno alzato la serranda nel 1960 i genitori dei due fratelli, Marco e Marcello, che hanno proseguito nel corso degli anni: hanno portato avanti un’attività commerciale ormai molto conosciuta nella zona ma anche in tutta Cagliari, questo perché il loro segno di riconoscimento era senza dubbio la gentilezza ma anche la grandezza e la qualità delle loro paste, pizzette e dolci di qualsiasi genere.

“L’attività chiude”, affermano i due fratelli, perché Marco ha raggiunto l’età pensionabile ed è il momento che sia lui che Marcello si possano godere il loro meritato riposo e le loro famiglie. Marco e Marcello ringraziano di cuore tutti i loro clienti e quelli che in tanti anni di attività sono diventati amici e che li hanno sostenuti per tutti questi anni bellissimi e pieni di allegria e sintonia. Via XX Settembre perde un’attività storica e molto apprezzata ma questa volta con un esito a lieto fine per i proprietari, la meritata pensione.